Trabzonspor da Kaan Ayhan transferi için devreye girdi!

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerebahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübüne teklif yapacak. 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Sassuolo'ya kiralık önerisi sunulacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor da Kaan Ayhan transferi için devreye girdi!
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04 Ağustos 2021 10:42
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesinde rekabeti artıracak bir oyuncunun kadroya katılmasını istemesinden sonra arayışlar devam ederken, Kaan Ayhan ismi gündeme geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da uzun zamandır listesinde bulunan 26 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Fırtına, İtalyan ekibi Sassuolo'ya kiralık teklifi yapmayı planlıyor.

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Öneriye satın alma opsiyonu koyulup koyulmayacağı netlik kazanmazken, Kaan'ın Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Ancak birçok takımın kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle milli futbolcunun maliyetinin yüksek olduğu da bildirildi. 


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