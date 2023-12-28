Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen'e talip var!

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Jens Stryger Larsen için flaş bir talip ortaya çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen'e talip var!
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28 Aralık 2023 12:28
Trabzonspor'da devre arasında ayrılık yaşanabilir.

61saat'in haberine göre İsveç ekiplerinden Malmö, Trabzonspor'un sağ beki Jens Stryger Larsen için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor formasıyla 60 karşılaşamda süre alan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağlarken Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

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