Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen'e talip var!

Trabzonspor'da devre arasında ayrılık yaşanabilir.
61saat'in haberine göre İsveç ekiplerinden Malmö, Trabzonspor'un sağ beki Jens Stryger Larsen için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor formasıyla 60 karşılaşamda süre alan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağlarken Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.
61saat'in haberine göre İsveç ekiplerinden Malmö, Trabzonspor'un sağ beki Jens Stryger Larsen için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor formasıyla 60 karşılaşamda süre alan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağlarken Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.
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