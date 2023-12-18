Trabzonspor'da İstanbulspor öncesi 4 eksik

Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu mücadelede 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da İstanbulspor öncesi 4 eksik
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18 Aralık 2023 12:45
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında salı günü İstanbulspor'a konuk olacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan bordo-mavililer, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor'da Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.

Bordo-mavililer, bugün (pazartesi) kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

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