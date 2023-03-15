Trabzonspor'da iskeletin iki dişlisi

Trabzonspor'da kongre sonrasında değişim başlayacak.



Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yeni seçilecek başkan ve yönetim kolları erkenden sıvayacak. Bordo-mavili ekipte köklü değişiklikler bekleniyor. İskeletin iki ismi ise yerlerini koruyacak.



Kalede Uğurcan Çakır ile hücumun yıldızı Abdülkadir Ömür'ün yanına doğru parçalar eklenecek.



Fırtına güncellenmiş kadrosuyla gelecek yıl yine zirveyi kovalayacak.



