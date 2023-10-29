Süper Lig'de Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Trezeguet'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı yıldız, ısınma esnasında ağrı hissetti.
Bu gelişmenin ardından Trezeguet'in yerine Fountas 11'e dahil edildi.
Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Trezeguet'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı yıldız, ısınma esnasında ağrı hissetti.
Bu gelişmenin ardından Trezeguet'in yerine Fountas 11'e dahil edildi.