29 Ekim

Trabzonspor'da ısınmada sakatlık!

Trabzonsporlu Trezeguet, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınma esnasında ağrı hissetmesinin ardından ilk 11'den çıkartıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da ısınmada sakatlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 15:44
Süper Lig'de Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Trezeguet'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı yıldız, ısınma esnasında ağrı hissetti.

Bu gelişmenin ardından Trezeguet'in yerine Fountas 11'e dahil edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery