Trabzonspor'da imza sırası Nwakaeme'ye geldi

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Anthony Nwakaeme ile uzun süredir görüşen yönetim, işi imza noktasına getirdi. Yüksek maaş talebinde indirime giden Nijeryalı yıldıza, tavan ücret verilecek. 2+1 yıllık yeni sözleşmenin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da imza sırası Nwakaeme'ye geldi
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08 Şubat 2022 12:20
Ara transferde 9 oyuncuyu (Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli) kadrosuna katan Trabzonspor, taraftarına bir müjde daha vermeye hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, uzun süredir temas halinde olduğu Anthony Nwakaeme'nin kontratını uzatıyor. Fırtına'da 4. senesini geçiren ve sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Nijeryalı yıldız, ilk başta istediği 3 milyon Euro'luk maaş talebinde geri adım attı.

Trabzonsporlu futbolseverlerin sosyal medyada defalarca kez yeni sözleşme için hashtag çalışması yaptığı Nwakaeme konusunda yönetim tavan ücrete çıktı. Mevcut maaşı 1.5 milyon Euro'nun üstüne ciddi bonuslar teklif eden Trabzonspor, işi imza noktasına getirdi.

Bonuslarla beraber rakamın 2.5 milyon Euro seviyesine geldiği öğrenilirken, kontrat süresi de 2 artı 1 yıl şeklinde olacak. Yakın çevresine Trabzonspor'da devam edeceğini söyleyen Nwakaeme'nin kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması ve kulüp tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Nwakaeme için tören yapılması planlanıyor.

 

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