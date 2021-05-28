Trabzonspor'da imza sırası Fode Koita'da

Gervinho ve Peres'e imza attıran Trabzonspor, daha önce söz kestiği Fode Koita'yı da şehre getirmeye hazırlanıyor. Tatilde bireysel çalışmalarını sürdüren başarılı hücum oyuncusu da imza için gün sayıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da imza sırası Fode Koita'da
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28 Mayıs 2021 09:07
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Gervinho ve Peres'e imza attırıp transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Bordo-Mavililer'de sıra Fode Koita'ya geldi.

Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Trabzonspor'un transfer listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere. Karadeniz temsilcisi Koita'ya imza attırmak için 31 Mayıs'ı bekliyor.

Kasımpaşa'yla kontratı resmi olarak bu tarihte son bulacak olan oyuncu ardından şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.

Ailesiyle tatilde

Şu anda ailesiyle tatilde olan Koita bireysel olarak çalışmalarını ise aksatmıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık spor salonundan görüntülere yer veren Koita, Fırtına'nın yeni sezon için kadrosuna katacağı 3. yabancı oyuncu olacak.

 

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