Trabzonspor'da ilk hedef Kaan Ayhan!

18 lig maçının 17'sinde forma giyen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezlerinden biri olan Edgar Ie, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.



Bordo Mavililer, Başakşehir maçına Hüseyin-Denswil stoper tandemiyle çıkacak. Çünkü Vitor Hugo'nun da sakatlığı bulunuyor. Ligin devre arasında ise Edgar'ın yerine net bir oyuncu alınacak.



Bu doğrultuda şimdiden çalışmalar başladı. Hedefteki ilk aday, Kaan Ayhan. Sassuolo forması giyen Milli stoperin transferi kolay değil. Ancak Abdullah Avcı, hem yerli olması hem de sağ bek ve ön libero bölgelerinde de oynayabilmesi nedeniyle Kaan'ı istiyor. Başarılı stoperin, oyun tarzı olarak Edgar'ın yokluğunu giderebileceği düşünülüyor.



5 milyon Euro istemişlerdi



Maliyet araştırmalarına geçilirken, Bordo-Mavili yönetim Sassuolo kulübüyle kısa zamanda temasa geçecek. Öncelikle satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masaya koyulması bekleniyor. Sezon başında Beşiktaş 'ın çok istediği Kaan için İtalyan ekibi 5 milyon Euro civarı bir bonservis talep etmişti.



Liste yapılıyor



Sezon başında da stoper transferi konusunda çalışma yapan ve hali hazırda bir oyuncu havuzu olan Trabzonspor , sol bek mevkisinde de oynayabildiği için Denswil'i kadroya katmıştı. Ayrıca Kouayete'nin menajeriyle görüşülmüş ancak maliyet nedeniyle bu transfer olmamıştı. Crystal Palace'ta bu sezon ağırlıklı olarak orta sahada görev yapan Kouyate'nin kontratı sezon sonu bitiyor. Yabancı stoperlerle ilgili Futbol İzleme Komitesi, takip ettiği oyuncuları teknik heyete ve yönetime sunacak. Ayrıca yerli olarak da Koray Günter, Mert Çetin gibi isimlerin listeye dahil edilmesi bekleniyor.





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