Trabzonspor'da ilk ayrılık netleşti!

Bordo-mavili takımın çalıştırıcısı Abdullah Avcı, "3-4 aydır bireysel performansını artırmasını beklediğim futbolcular var. Artık beklemem. Gerekirse onların yerine altyapıdan oyuncu çıkarırım. Burası Trabzonspor" sözlerinin ardından ayrılıklar da başlıyor.Devre arası transfer döneminde takımdan gidecek ilk isim Yusuf Erdoğan olacak. Tecrübeli futbolcunun da ayrılmak istediği ve farklı kulüplerle görüştüğü öğrenildi.Yusuf'un yurt dışı yerine Süper Lig'de bir takımla anlaşması bekleniyor. Yabancı futbolcular arasında da Djaniny ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Geçen sezonki şampiyonlukta önemli rol oynayan yıldız oyuncu, bu yıl beklentilerin çok altında kaldı. Daha önce Djaniny için kulübe gelen teklifler reddedilmişti.Ancak bu kez yönetimin pazarlık masasına oturması bekleniyor. Abdullah Avcı, önümüzdeki haftalarda takımla ilgili raporunu yönetime sunacak.Burada gönderilmesini istediği oyuncuların tamamı bulunacak. Yönetim de buna göre transferde yol haritası oluşturacak.