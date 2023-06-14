Trabzonspor'da ilk ayrılık Denswil

Gelecek sezon planları arasında yer almayan Stefano Denswil için gelecek tekliflerin değerlendireceği öğrenildi.
2025 yılına kadar kontratı bulunan deneyimli stoper, 2021 yılında önce Bologna'dan kiralanmış, 1 sene sonra da bonservisi bedelsiz olarak alınmıştı. Bu doğrultuda Trabzonspor yıllık 2 milyon Euro civarında bir ücret kazanan oyuncu için tüm teklifleri değerlendireceği ve kesin olarak yollarını ayıracağı öğrenildi.
BU SEZON 28 MAÇTA GÖREV ALDI
Stefano Denswil bu sezon Trabzonspor için 28 resmi maçta görev aldı. Denswil bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
2025 yılına kadar kontratı bulunan deneyimli stoper, 2021 yılında önce Bologna'dan kiralanmış, 1 sene sonra da bonservisi bedelsiz olarak alınmıştı. Bu doğrultuda Trabzonspor yıllık 2 milyon Euro civarında bir ücret kazanan oyuncu için tüm teklifleri değerlendireceği ve kesin olarak yollarını ayıracağı öğrenildi.
BU SEZON 28 MAÇTA GÖREV ALDI
Stefano Denswil bu sezon Trabzonspor için 28 resmi maçta görev aldı. Denswil bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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