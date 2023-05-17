Trabzonspor'da ilk 15 dakika uyarısı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye karşı oyuncularına ilk 15 dakika için özel bir uyarı yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ilk 15 dakika uyarısı!
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17 Mayıs 2023 11:05
Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım adına ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Bordo-Mavililer, bu sezon ligde ilk 15 dakikada 10 gol atarken, bu alanda zirvede yer aldı. Kanarya ise bu bölümde sadece 2 gol yedi.

Karadeniz ekibinin teknik heyeti, ilk 15 dakika konusunda öğrencilerini uyarırken, bu bölüm için Fenerbahçe'ye özel bir taktik hazırlanacağı öğrenildi.

3 EKSİK VAR

Bu arada Bordo-Mavili ekipte Fenerbahçe karşısında 3 futbolcu sahada olmayacak. Anastasios Bakasetas, cezası sebebiyle formasından uzak kalacak. Uzun süredir sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün yanında düz koşulara yeni başlayan Stefano Denswil'in de forma şansı bulması beklenmiyor.

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