Trabzonspor'da ilk 15 dakika uyarısı!

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım adına ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Bordo-Mavililer, bu sezon ligde ilk 15 dakikada 10 gol atarken, bu alanda zirvede yer aldı. Kanarya ise bu bölümde sadece 2 gol yedi.
Karadeniz ekibinin teknik heyeti, ilk 15 dakika konusunda öğrencilerini uyarırken, bu bölüm için Fenerbahçe'ye özel bir taktik hazırlanacağı öğrenildi.
3 EKSİK VAR
Bu arada Bordo-Mavili ekipte Fenerbahçe karşısında 3 futbolcu sahada olmayacak. Anastasios Bakasetas, cezası sebebiyle formasından uzak kalacak. Uzun süredir sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün yanında düz koşulara yeni başlayan Stefano Denswil'in de forma şansı bulması beklenmiyor.
Bordo-Mavililer, bu sezon ligde ilk 15 dakikada 10 gol atarken, bu alanda zirvede yer aldı. Kanarya ise bu bölümde sadece 2 gol yedi.
Karadeniz ekibinin teknik heyeti, ilk 15 dakika konusunda öğrencilerini uyarırken, bu bölüm için Fenerbahçe'ye özel bir taktik hazırlanacağı öğrenildi.
3 EKSİK VAR
Bu arada Bordo-Mavili ekipte Fenerbahçe karşısında 3 futbolcu sahada olmayacak. Anastasios Bakasetas, cezası sebebiyle formasından uzak kalacak. Uzun süredir sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün yanında düz koşulara yeni başlayan Stefano Denswil'in de forma şansı bulması beklenmiyor.