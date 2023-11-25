Trabzonspor'da ilk 11 değişiyor

Fenerbahçe ve Konyaspor galibiyetleriyle milli araya moralli giren Trabzonspor'da yeni hedef; seriyi geliştirmek. Bu doğrultuda ilk engel Sivasspor.
Milliler döndü
Ülkelerinin milli takımlarına giden oyunculardan Trezeguet, Bardhi ve Denswil, önceki gün takıma katılmışlardı. Dünkü antrenmanda ise diğer milli isimler Bakasetas, Fountas, Kourbelis, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Eren Elmalı çalışmada yer aldı. Zorlu Sivas deplasmanı öncesi Fırtına'da tek eksik Uğurcan Çakır.
Pepe ya da Visca
Bordo-Mavililer pazartesi günkü zorlu deplasman öncesi tüm hesaplarını zafer üzerine yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de bazı değişikliklere hazırlanıyor. Mısır Milli Takımı'nda çıktığı 2 maçta 3 kez fileleri havalandıran Trezeguet ile Fransa'ya gol atan ve oldukça formda olan Bakasetas'ın 11'de başlamaları bekleniyor. Kanatta Trezeguet'nin dönüşüyle, Pepe-Visca ikilisinden biri tercih edilecek. Orta sahada Bakasetas ve Mendy'nin yeri garanti, 3. isim ise Abdülkadir Ömür veya Berat Özdemir olacak.
Savunmada sürpriz yok
Kart cezası nedeniyle son Konya maçında forma giyemeyen Eren Elmalı yeniden sol beke geçecek. Defans dörtlüsünün Mehmet Can-Baniya-Denswil-Eren şeklinde kurulması yüksek ihtimal. Kalede ise zorunlu değişim var. A Milli Takım'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine eldivenler ikinci kaleci Muhammet Taha Tepe'nin olacak.
Milliler döndü
Ülkelerinin milli takımlarına giden oyunculardan Trezeguet, Bardhi ve Denswil, önceki gün takıma katılmışlardı. Dünkü antrenmanda ise diğer milli isimler Bakasetas, Fountas, Kourbelis, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Eren Elmalı çalışmada yer aldı. Zorlu Sivas deplasmanı öncesi Fırtına'da tek eksik Uğurcan Çakır.
Pepe ya da Visca
Bordo-Mavililer pazartesi günkü zorlu deplasman öncesi tüm hesaplarını zafer üzerine yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de bazı değişikliklere hazırlanıyor. Mısır Milli Takımı'nda çıktığı 2 maçta 3 kez fileleri havalandıran Trezeguet ile Fransa'ya gol atan ve oldukça formda olan Bakasetas'ın 11'de başlamaları bekleniyor. Kanatta Trezeguet'nin dönüşüyle, Pepe-Visca ikilisinden biri tercih edilecek. Orta sahada Bakasetas ve Mendy'nin yeri garanti, 3. isim ise Abdülkadir Ömür veya Berat Özdemir olacak.
Savunmada sürpriz yok
Kart cezası nedeniyle son Konya maçında forma giyemeyen Eren Elmalı yeniden sol beke geçecek. Defans dörtlüsünün Mehmet Can-Baniya-Denswil-Eren şeklinde kurulması yüksek ihtimal. Kalede ise zorunlu değişim var. A Milli Takım'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine eldivenler ikinci kaleci Muhammet Taha Tepe'nin olacak.