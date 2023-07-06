Trabzonspor'da iki isme yeni sözleşme geliyor!

Tabzonspor, iç transferde Anastasios Bakasetas ile Manolis Siopis'in sözleşmelerini uzatmak için harekete geçti.



İki oyuncudan memnun olan yönetim, sezon sonunda kontratları bitecek Yunan yıldızlara 3'er yıllık mukavele uzatma teklifinde bulundu. 10 numaralı Baka, yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanırken Siopis de 700 bin Euro alıyor.



MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK



29 yaşındaki Siopis'e 3 yıl için sırasıyla 1.2 milyon Euro, 1.3 milyon Euro ve 1 milyon 350 bin Euro öneren bordo-mavililer, 30 yaşındaki Bakasetas'a ise 1.7 milyon Euro, 1 milyon 750 bin Euro ve 1.8 milyon Euro teklif edecek.



Bakasetas, 2021 Ocak, Siopis ise 2021 Ağustos ayından bu yana Karadeniz temsilcisinde forma giyiyor.



