Trabzonspor'da iki isme talip var

Trabzonspor'da Maxi Gomez'e MLS'ten, Djaniny Semedo'ya ise Arabistan ve Meksika'dan talipler çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da iki isme talip var
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01 Ocak 2023 11:56
Trabzonspor'da forma giyen Maxi Gomez ve Djaniny'e transferde talip çıktı.

Golcü futbolcu Maxi Gomez'le MLS'ten iki takımın ilgilendiği ve remi teklifte bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Sezon başında sözleşmesini uzatan Djaniny Semedo'nun ise Arabistan ve Meksika kulüplerinin listesinde olduğu kaydedildi.

Al Hilal'in tecrübeli forvet oyuncusu için 2.5 milyon euro'luk teklifle Trazonspor'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.

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