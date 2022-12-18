Trabzonspor'da iki isme açık kapı!

Trabzonspor, ara transferde ekonomik koşullar ve yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniylen çok fazla hareket imkanına sahip değil. Ancak takımdan ayrılan oyuncu olursa yerine takviye yapılacak.



Bu kapsamda bu sezon beklenileni veremeyen Djaniny ile Stryger Larsen için "ayrılık ihtimali" bulunuyor. Yönetim, iki oyuncu için teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacak. Satışın yanı sıra kiralama seçeneği de değerlendirilecek.



Sezon başında Udinese'den bedelsiz gelen Larsen 21 maçta şans bulurken, 1 gol attı. 18 maçta süre alan Djaniny ise skor katkısı yapamadı. Sözleşmesi uzatılmasına rağmen performansı düşen 31 yaşındaki futbolcu da gözden çıkarıldı.





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