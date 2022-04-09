Trabzonspor'da iki isim geri döndü!

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo ve Marek Hamsik, Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da iki isim geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2022 19:34
Trabzonspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Vitor Hugo ve Marek Hamsik geri döndü.

Bordo-mavililerde, kupadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Vitor Hugo 39 gün sonra formasına kavuştu.

3 AY SONRA İLK 11!

Trabzonspor'da son olarak 15 Ocak'ta Sivasspor deplasmanında ilk 11'de başlayan Hamsik de, yaklaşık 3 ay sonra 11'de yer aldı.

Slovak yıldız, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.