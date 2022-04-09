Trabzonspor'da iki isim geri döndü!

Trabzonspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Vitor Hugo ve Marek Hamsik geri döndü.



Bordo-mavililerde, kupadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Vitor Hugo 39 gün sonra formasına kavuştu.



3 AY SONRA İLK 11!



Trabzonspor'da son olarak 15 Ocak'ta Sivasspor deplasmanında ilk 11'de başlayan Hamsik de, yaklaşık 3 ay sonra 11'de yer aldı.



Slovak yıldız, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.





İLGİLİ VİDEO