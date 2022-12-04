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Trabzonspor'da iki isim dönüyor

Trabzonspor'da Dünya Kupası macerasını tamamlayan Maxi Gomez ve Jens Stryger Larsen, takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da iki isim dönüyor
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04 Aralık 2022 11:19
Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Bruno Peres ve Edin Visca uzun süre sonra sahaya çıkarlarken Dünya Kupası maceraları sona eren Jens Stryger Larsen ve Maxi Gomez de takıma katılmaya hazırlanıyorlar.

Sakatlığı bulunan isimlerin de kısa süre içerisinde çalışmalara başlaması bekleniyor.

Antalya'daki ilk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kalan bordo-mavilililer, ikinci hazırlık maçında 7 Aralık Çarşamba günü Premier Lig ekibi Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak.

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