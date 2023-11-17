Trabzonspor'da iki isim ayrılık aşamasında!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da Stryger Larsen ve Umut Bozok devre arasında takımdan ayrılabilir. Larsen'in adı Brondby ile anılıyor. Umut Bozok ise İstanbul ekiplerinden birine imza atabilir. İşte ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da iki isim ayrılık aşamasında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2023 09:55
Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde çıkışa geçen Trabzonspor, transferde de hata yapmak istemiyor. bordo-mavililer'de yapılacak transferlerin yanı sıra kadrodaki isimlerin durumları da merak ediliyor.

"BAZEN ÜLKEMİ ÖZLÜYORUM"

Devre arasında takımdan ayrılma ihtimali olan Stryger Larsen, Danimarka basınına konuştu. Tecrübeli sağ bek, "Bazen ülkemi özlüyorum. 10 yıldır Danimarka'da değilim. Yurt dışında yaşamaktan elbette büyük keyif aldım ancak zaman çok hızlı geçiyor. Şu anda bir kontratım var ve Trabzonspor'da mutluyum. Ancak futbolda işler bazen hızlı şekilde değişebiliyor" dedi. Larsen'in adı son zamanlarda Brondby ile ciddi şekilde anılıyor.

UMUT BOZOK İSTANBUL YOLCUSU

Bu sezon sadece 4 maçta oynayabilen ve ne gol ne de asisti bulunan Umut Bozok, devre arasında yolcu. Onuachu'nun ardından Enis Destan'a da formayı kaptıran gurbetçi yıldızın, İstanbul'a gitmesi yüksek ihtimal.

Başakşehir'le adı anılan Umut için eski takımı Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün de devreye girebileceği öğrenildi. Trabzonspor, geçtiğimiz yaz döneminde Umut Bozok için Lorient'e 2 milyon Euro bonservis ödemişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery