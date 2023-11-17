Trabzonspor'da iki isim ayrılık aşamasında!

Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde çıkışa geçen Trabzonspor, transferde de hata yapmak istemiyor. bordo-mavililer'de yapılacak transferlerin yanı sıra kadrodaki isimlerin durumları da merak ediliyor.
"BAZEN ÜLKEMİ ÖZLÜYORUM"
Devre arasında takımdan ayrılma ihtimali olan Stryger Larsen, Danimarka basınına konuştu. Tecrübeli sağ bek, "Bazen ülkemi özlüyorum. 10 yıldır Danimarka'da değilim. Yurt dışında yaşamaktan elbette büyük keyif aldım ancak zaman çok hızlı geçiyor. Şu anda bir kontratım var ve Trabzonspor'da mutluyum. Ancak futbolda işler bazen hızlı şekilde değişebiliyor" dedi. Larsen'in adı son zamanlarda Brondby ile ciddi şekilde anılıyor.
UMUT BOZOK İSTANBUL YOLCUSU
Bu sezon sadece 4 maçta oynayabilen ve ne gol ne de asisti bulunan Umut Bozok, devre arasında yolcu. Onuachu'nun ardından Enis Destan'a da formayı kaptıran gurbetçi yıldızın, İstanbul'a gitmesi yüksek ihtimal.
Başakşehir'le adı anılan Umut için eski takımı Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün de devreye girebileceği öğrenildi. Trabzonspor, geçtiğimiz yaz döneminde Umut Bozok için Lorient'e 2 milyon Euro bonservis ödemişti.
"BAZEN ÜLKEMİ ÖZLÜYORUM"
Devre arasında takımdan ayrılma ihtimali olan Stryger Larsen, Danimarka basınına konuştu. Tecrübeli sağ bek, "Bazen ülkemi özlüyorum. 10 yıldır Danimarka'da değilim. Yurt dışında yaşamaktan elbette büyük keyif aldım ancak zaman çok hızlı geçiyor. Şu anda bir kontratım var ve Trabzonspor'da mutluyum. Ancak futbolda işler bazen hızlı şekilde değişebiliyor" dedi. Larsen'in adı son zamanlarda Brondby ile ciddi şekilde anılıyor.
UMUT BOZOK İSTANBUL YOLCUSU
Bu sezon sadece 4 maçta oynayabilen ve ne gol ne de asisti bulunan Umut Bozok, devre arasında yolcu. Onuachu'nun ardından Enis Destan'a da formayı kaptıran gurbetçi yıldızın, İstanbul'a gitmesi yüksek ihtimal.
Başakşehir'le adı anılan Umut için eski takımı Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün de devreye girebileceği öğrenildi. Trabzonspor, geçtiğimiz yaz döneminde Umut Bozok için Lorient'e 2 milyon Euro bonservis ödemişti.
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