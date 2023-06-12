Trabzonspor'da iki forvet adayı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Petkovic'in yanı sıra Ali Sowe ve Mbaye Diagne ile de ilgileniyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da iki forvet adayı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2023 12:08
Trabzonspor, Petkoviç ile birlikte kadrosuna bir forvet daha transfer etmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda Hatay'ın eski golcüsü Boupendza ile pazarlıklarını sürdüren bordo-mavililer, ABD'den gelen 7 milyon $ teklif ile geri adım attı.

HEDEFLER SOWE VE DİAGNE

Boupendza'nın transferinin zora girmesi üzerine Trabzonspor, diğer forvet için bonservisi Rostov'da olan A.Gücü'nün golcüsü Ali Sowe ile ilgilenirken, bonservisi elinde olan Diagne'nin de yıllık ücretinde önemli bir indirim yaparak Trabzonspor'a gelmek için birkaç kez haber gönderdi.

Trabzon, Petkoviç ile birlikte bir forvet alıp, üçüncü forvet olarak Umut ile devam edecek. (Güne Bakış)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery