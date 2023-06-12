Trabzonspor'da iki forvet adayı

Trabzonspor, Petkoviç ile birlikte kadrosuna bir forvet daha transfer etmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda Hatay'ın eski golcüsü Boupendza ile pazarlıklarını sürdüren bordo-mavililer, ABD'den gelen 7 milyon $ teklif ile geri adım attı.
HEDEFLER SOWE VE DİAGNE
Boupendza'nın transferinin zora girmesi üzerine Trabzonspor, diğer forvet için bonservisi Rostov'da olan A.Gücü'nün golcüsü Ali Sowe ile ilgilenirken, bonservisi elinde olan Diagne'nin de yıllık ücretinde önemli bir indirim yaparak Trabzonspor'a gelmek için birkaç kez haber gönderdi.
Trabzon, Petkoviç ile birlikte bir forvet alıp, üçüncü forvet olarak Umut ile devam edecek. (Güne Bakış)
Bu doğrultuda Hatay'ın eski golcüsü Boupendza ile pazarlıklarını sürdüren bordo-mavililer, ABD'den gelen 7 milyon $ teklif ile geri adım attı.
HEDEFLER SOWE VE DİAGNE
Boupendza'nın transferinin zora girmesi üzerine Trabzonspor, diğer forvet için bonservisi Rostov'da olan A.Gücü'nün golcüsü Ali Sowe ile ilgilenirken, bonservisi elinde olan Diagne'nin de yıllık ücretinde önemli bir indirim yaparak Trabzonspor'a gelmek için birkaç kez haber gönderdi.
Trabzon, Petkoviç ile birlikte bir forvet alıp, üçüncü forvet olarak Umut ile devam edecek. (Güne Bakış)
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