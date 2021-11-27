Trabzonspor'da iki eksik

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da iki eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da iki eksik
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27 Kasım 2021 17:01
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler kafilede yer almadı.

Bordo-mavililerde takımla çalışmaya başlayan Bakasetas ile Koita ise kafileye dahil edildi.


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