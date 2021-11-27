Trabzonspor'da iki eksik

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler kafilede yer almadı.
Bordo-mavililerde takımla çalışmaya başlayan Bakasetas ile Koita ise kafileye dahil edildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler kafilede yer almadı.
Bordo-mavililerde takımla çalışmaya başlayan Bakasetas ile Koita ise kafileye dahil edildi.