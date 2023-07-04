Trabzonspor'da iki ayrılık gerçekleşmek üzere

İspanya'dan geçen sezon transfer edilen Marc Barta ve Maxi Gomez, Trabzonspor'dan ayrılmanın eşiğindeler.
Yüksek maaşları nedeniyle gözden çıkarılan Bartra ve Gomez'e Yunan ekibi Olympiakos talip oldu.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Yunan takımı Olympiakos'un iki oyuncu için sunduğu 2,5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
Trabzonspor bu teklifin beklentilerini karşılamadığına inanıyor ve oyuncuların yüksek maliyeti göz önüne alındığında daha cazip bir teklif gelmesini bekliyor.
OLYMPİAKOS TEKLİF YÜKSELTECEK
Yunan ekibi, Trabzonspor'un teklifi reddetmesi üzerine rakamı artırmak için hazırlıklara başladı. İddialara göre Olympiakos, oyuncuların transfer bedelini artırmaya ve Trabzonspor'un istediği seviyeye yaklaşmaya niyetli.
5 MİLYON GELİR BEKLENİYOR
Trabzonspor yönetimi, Maxi Gomez ve Bartra'nın satışından yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi umuyor.
Bu oyuncuların yüksek maliyeti nedeniyle, kulüp yönetimi değerli tekliflerin gelmesi durumunda transfer konusuna sıcak bakıyor. (Güne Bakış)
Yüksek maaşları nedeniyle gözden çıkarılan Bartra ve Gomez'e Yunan ekibi Olympiakos talip oldu.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Yunan takımı Olympiakos'un iki oyuncu için sunduğu 2,5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
Trabzonspor bu teklifin beklentilerini karşılamadığına inanıyor ve oyuncuların yüksek maliyeti göz önüne alındığında daha cazip bir teklif gelmesini bekliyor.
OLYMPİAKOS TEKLİF YÜKSELTECEK
Yunan ekibi, Trabzonspor'un teklifi reddetmesi üzerine rakamı artırmak için hazırlıklara başladı. İddialara göre Olympiakos, oyuncuların transfer bedelini artırmaya ve Trabzonspor'un istediği seviyeye yaklaşmaya niyetli.
5 MİLYON GELİR BEKLENİYOR
Trabzonspor yönetimi, Maxi Gomez ve Bartra'nın satışından yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi umuyor.
Bu oyuncuların yüksek maliyeti nedeniyle, kulüp yönetimi değerli tekliflerin gelmesi durumunda transfer konusuna sıcak bakıyor. (Güne Bakış)