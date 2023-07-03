Trabzonspor'da idmana katılmayan Lahtimi'ye noter tespiti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürürken, izni bitmesine rağmen takıma katılmayan Mountassir Lahtimi hakkında noter tespiti yapıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da idmana katılmayan Lahtimi'ye noter tespiti
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03 Temmuz 2023 14:10
Süper Lig'in 2023-24 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, çalışmalarına bugün yapılan çift idmanla devam etti. Bordo-mavililerin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde yaptığı idmanlarda, izinden dönen Maxi Gomez, takıma yeni katılan Onuralp Çevikkan ile milli takımdan dönen Enis Destan yer aldı.

LAHTIMI'YE YASAL PROSEDÜR 

Milli takımlarında bulunan oyuncuların yer almadığı idmanlara Mountassir Lahtimi katılmadı. İzni bitmesine rağmen çalışmalara katılmayan Faslı oyuncu hakkında yasal yollara başvurulmak üzere noter tespiti yapıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampı öncesinde bugün saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek ve bordo-mavili takım saat 18.00'de basına açık idman gerçekleştirecek. 
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