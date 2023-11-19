Trabzonspor'da iç sahada fark yaratan performans

Ligde son 3 sezondaki iç saha performansları dikkate alındığında en başarılı takım Trabzonspor... Bordo-Mavililer evindeki 43 maçın sadece 3'ünü kaybederken, Beşiktaş 4, Galatasaray ile Fenerbahçe ise 7'şer mağlubiyet aldı. Fırtına bu süreçte 98 puan toplayarak ezeli rakiplerini solladı. Abdullah Avcı, Papara Park'taki müthiş performansı sürdürüp, deplasmanda da seri yaparak Fırtına'yı zirve yarışında iddialı konuma getirmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da iç sahada fark yaratan performans
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19 Kasım 2023 13:02
Milli araya 4 maçta topladığı 10 puanla giren Trabzonspor, yeniden zirveyi takibe aldı. Bordo Mavililer'in son yıllardaki en büyük güvencesi ise iç saha performansı...

Karadeniz temsilcisi, evinde çizdiği grafikle ezeli rakiplerini solladı. 2021-2022 sezonunun başından itibaren çıktığı 43 lig karşılaşmasının sadece 3'ünü kaybeden Karadeniz ekibi, 29 galibiyet ve 11 beraberlikle 98 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor'u, iç sahada 43 karşılaşmada 4 mağlubiyet gören ve 95 puan elde eden Beşiktaş takip ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe ise aynı periyotta 7'şer kez taraftarı önünde kaybetti.

SON 61 MAÇTA BÜYÜK FARK

Sadece lig performansı değil, genel tabloya bakıldığında da Trabzonspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Öyle ki Avrupa ve Türkiye Kupası karşılaşmaları dahil evindeki son 61 resmi karşılaşmada Bordo Mavililer sadece 5 kez kaybetti. 41 mücadeleyi kazanıp, 15'inde rakipleriyle berabere kaldı. Bu 61 maçlık süreçte Fenerbahçe'nin 10, Beşiktaş ile Galatasaray'ın 11'er mağlubiyeti bulunuyor.

DEVREYE KADAR HEDEF 18

Teknik direktör Abdullah Avcı, Papara Park'taki müthiş performansı, deplasman serisiyle destekleyerek Fırtına'yı zirve yarışında iddialı konuma getirmek istiyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Avrupa maçları nedeniyle ligde ekstra yorulacağını hesaba katan tecrübeli hoca, özellikle devre arasına kadarki 6 maçlık süreçte fire vermeden 18 puan toplamayı hedefliyor. Trabzonspor'un tüm derbilerini oynamış olması da bir başka avantajı

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