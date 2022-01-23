Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen için sürpriz talip!

Trabzonspor'un başarılı stoperi Hüseyin Türkmen'e Süper Lig'den talip çıktı.



Deneyimli stoperi Süper Lig'in önemli ekiplerinden Alanyaspor resmen istedi. Akdeniz ekibinin Hüseyin Türkmen için Trabzonspor'a sezon sonuna kadar kiralama teklifi sunduğu öğrenilirken, 24 yaşındaki savunmacının da bu öneriye sıcak baktığı gelen haberler arasında.



Bu sezon toplamda 9 maça çıkan Türkmen, 451 dakika sahada kaldı. Alanyaspor'un sezon sonunda ise tecrübeli stoperi bonservisiyle almayı planladığı ifade edildi. Hüseyin Türkmen'in 2023 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunuyor.





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