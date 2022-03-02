Trabzonspor'da Hugo sezonu kapatabilir!

Trabzonspor'da Antalyaspor maçında sakatlanan Vitor Hugo sezonu kapatabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Hugo sezonu kapatabilir!
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02 Mart 2022 00:31
Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyasppor'u 2-0 elediği maçta sakatlanan Vitor Hugo'nun sezonu kapatma riski bulunuyor.

A Spor'un haberine göre; diz altında kırık şüphesi bulunan Hugo'nun bacağı alçıya alındı. Tam tanının konulmasının ardından 30 yaşındaki futbolcunun sezonu kapatma riski bulunuyor.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven tarafından yapılan resmi açıklamada ise "Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" açıklaması yapıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, Antalyaspor maçının ardından, "Vitor Hugo'nun durumunu bilmiyorum. MR'a gidecek. O anlamda keyfim kaçık. Zaten eksik olduğumuz bir bölgeydi. Ne olduğunu bekleyeceğiz, umarım çok ciddi bir şeyi yoktur. Eksik bölgemiz dediğim gibi, genç oyuncularımız var. Durumuna göre çözümüne bakacağız." ifadelerini kullandı.

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