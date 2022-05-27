Trabzonspor'da hücum hattı şov yaptı

Şampiyon Trabzonspor'da altı oyuncu, hücuma verdiği destekle ön plana çıktı.Bordo mavili takımın attığı 69 golün 15'inde Cornelius, 13'ünde Nwakaeme, 10'unda da Djaniny imzası vardı. Bu oyuncular attıkları gol sayısında çift haneli rakamlara ulaşan isimler oldu. Bakasetas da 8 golle şampiyonluğa önemli katkı verirken, Abdülkadir Ömür 7, devre arasında gelen Visca da 5 golle takımın şahlanmasını sağladı. Trabzonspor'da Nwakaeme, Djaniny ve Abdülkadir Ömür, bordo mavili formayla en golcü sezonlarını yaşadı.Nwakaeme ilk sezonunda 10, sonrasında 11, üçüncü sezonda da 7 gol atmıştı. Bu sezona 13 gol sığdıran Nwakaeme'nin takımda kalması için yönetim büyük uğraş veriyor. Geçen sezon 8 gol atan Djaniny de bu sezon 10 gole imza koydu. Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür de geçen sezon 3 golde kalırken bu sezon 7 gol atma başarısını gösterdi. Trabzonspor'un gollerinden ikisini rakipler kendi kalesine atarken Hamsik, Gervinho ve Dorukhan 2'şer, Yusuf Sarı, Hugo, Peres de 1'er gol kaydetti.Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off aşamasında Roma'ya evinde 2-1 deplasmanda da 3-0 yenilerek Avrupa defterini kapatmıştı. Mourinho, maçtan sonra Trabzonspor'u övmüştü. Kupayı Roma'nın kazanması Trabzonspor'a buruk teselli oldu.Danimarka dışındaki ilk şampiyonluğunu Trabzonspor ile yaşayan Andreas Cornelius, bu sezon Süper Lig'de penaltı golü bulunmayan oyuncular arasında 15 golle rakip fileleri en fazla havalandıran isim oldu.