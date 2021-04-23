Trabzonspor'da Hosseini için yeni gelişme

Trabzonspor'da Majid Hosseini'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hosseini'nin menajeri Alireza Paykan, İranlı stoperin kalmak istediğini söyledi.



Vitor Hugo ve Edgar'ın cezalı ya da sakat oldukları dönemde elde ettiği şansı iyi kullanan ve Abdullah Avcı'yı mahcup etmeyen stoper hakkında açıklamada bulunan Paykan; "Benim rest çektiğim yazılıyor. Sanki bir masa var ve biz orada oturup kavga ediyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz? Sözlü olarak konuştuk ve büyük ölçüde anlaşma yaptık. 850 bin euro üzerinden 3 yıllık sözleşme söylediler. Biz olumluyuz. Resmi teklif de gelirse ona göre aksiyonumuzu alırız. Ama olmayan teklifi nasıl imzalayayım ben? Medyada sürekli kulübü reddetti, gidiyor, arkasına bile bakmayacak diye yazıyorlar. Böyle birşey yok" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Haber61



