Trabzonspor'da herkes golcü

Süper Lig'de 14. haftayı kayıpsız geçen ve zirvede farkı açan Trabzonspor skor başarısıyla parlıyor. Takımda herkes gol ve asist olarak katkı sunuyor

Haber; Milliyet
Abone Ol
Trabzonspor'da herkes golcü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2021 08:38
Süper Lig'de 14. haftayı Karagümrük deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetle geçen Trabzonspor'da yüzler gülüyor. En yakın rakibine şimdiden 10 puan fark atan bordo-mavililer özellikle takım oyunundaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Abdullah Avcı'nın takımında herkes skor katkısı vermeyi başarıyor. Hem gol hem de asist olarak skor tabelasına birçok oyuncu etki etmesini biliyor.

Anthony Nwakaeme bu sıralamada göze çarpan ilk isim oluyor. Nijeryalı yıldız 5 gol 5 asistle 10 gole direkt etki etti. Benzer şekilde Bakasetas da 7 gol 3 asistle 10 gollük katkı sundu. Takımın forveti Cornelius ise 5 gol 1 asistle 6 gole imzasını koydu. Son haftaların parlayan ismi Abdülkadir Ömür arka arkaya 3 maçta golleri atarak adından söz ettirdi. Yine Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezlerinden olan Djaniny 4 gol 2 asistle doğrudan 6 golü etkiledi.

Takımın orta sahadaki beyni olan Marek Hamsik ise 1 gol 4 asistle 5 gole doğrudan katkıda bulundu. Sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho ile 2 gol 1 asistle oynamıştı.

Ligde 14 haftada 29 gol atıp 11 gol yiyen Trabzonspor, hem en çok gol atan hem de en az gol yiyen takım oldu. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.