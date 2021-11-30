Trabzonspor'da herkes golcü

Süper Lig'de 14. haftayı Karagümrük deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetle geçen Trabzonspor'da yüzler gülüyor. En yakın rakibine şimdiden 10 puan fark atan bordo-mavililer özellikle takım oyunundaki başarısıyla dikkat çekiyor.Abdullah Avcı'nın takımında herkes skor katkısı vermeyi başarıyor. Hem gol hem de asist olarak skor tabelasına birçok oyuncu etki etmesini biliyor.Anthony Nwakaeme bu sıralamada göze çarpan ilk isim oluyor. Nijeryalı yıldız 5 gol 5 asistle 10 gole direkt etki etti. Benzer şekilde Bakasetas da 7 gol 3 asistle 10 gollük katkı sundu. Takımın forveti Cornelius ise 5 gol 1 asistle 6 gole imzasını koydu. Son haftaların parlayan ismi Abdülkadir Ömür arka arkaya 3 maçta golleri atarak adından söz ettirdi. Yine Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezlerinden olan Djaniny 4 gol 2 asistle doğrudan 6 golü etkiledi.Takımın orta sahadaki beyni olan Marek Hamsik ise 1 gol 4 asistle 5 gole doğrudan katkıda bulundu. Sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho ile 2 gol 1 asistle oynamıştı.Ligde 14 haftada 29 gol atıp 11 gol yiyen Trabzonspor, hem en çok gol atan hem de en az gol yiyen takım oldu.