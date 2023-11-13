Trabzonspor'da hedef zirve

Nenad Bjelica'dan sonra takımın başına Abdulah Avcı'yı getiren Trabzonspor'da moraller yerinde. Süper Lig'in 11. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden bordo-mavililer, ligin 12. haftasında da evinde Konyaspor engelini 2-1'le aştı. Tecrübeli teknik adam önderliğinde 4 maçta 10 puanı cebine koyan Karadeniz temsilcisi, gözünü zirveye dikti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da hedef zirve
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13 Kasım 2023 10:19
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yakalanan çıkış umutları artırdı.

Avcı sonrası 4 büyük kulüp arasında hiç yenilmeyen tek takım olan Trabzonspor, zirve ile puan farkını eritti. Bordo-mavili taraftarlar da yakalanan bu çıkışın devre arasına kadar devam etmesi ve ara döneme Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı içerisinde girmesini istiyor.

Bu konuda birçok paylaşım yapan taraftarlar, "4 hafta önce 4'üncülük iyi diyorduk, şimdi puan hesabı yapıyoruz", "Yeniden bu heyecanı yaşamayı özlemişiz", "Zirvenin rengini biz belirleriz" gibi ifadeler kullanıyor.

12 haftalık periyotta derbilerini oynayan Trabzonspor'u lige dönüşte daha rahat bir fikstür bekliyor. Fırtına 27 Kasım'da Sivas'la deplasmanda karşılaşacak, ardından evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Sonrasında sırasıyla Gaziantep FK (D), Samsunspor ve İstanbulspor (D) maçları var.

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