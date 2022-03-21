Trabzonspor'da hedef yine aynı seri

Çaykur Rizespor 'a uzatmalarda penaltı golüyle mağlup olan ve Abdullah Avcı'nın söylemiyle 'şampiyonluğu bir hafta erteleyen' Trabzonspor, Milli ara dönüşünde seri yapmayı hedefliyor.



Bordo-Mavililer, sezonun ilk yarısında yendiği Beşiktaş , Gaziantep, Karagümrük ve Adana Demirspor'a karşı yine aynı seriyi tekrarlayıp, bu kez şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. 3 Nisan'da Beşiktaş'ı Akyazı'da konuk edecek olan Fırtına, 8 Nisan'da Gaziantep deplasmanına gidecek.



15 Nisan'da Medical Park Stadı'nda rakip Karagümrük, 23 Nisan'da ise dışarıda Adana Demirspor maçı var. Karadeniz ekibi, şampiyonluğun yanı sıra tarihi sezonda 82 puanın üstüne çıkıp, kulüp rekorunu da kırmayı hedefliyor.









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