Trabzonspor'da hedef yine aynı seri

Trabzonspor, milli ara sonrası üst üste Beşiktaş, Gaziantep (d), Karagümrük ve Adana Demir (d) ile karşılaşacak. Hedef; sezonun ilk yarısındaki gibi 4'te 4 yapmak ve en erken şampiyonluğa ulaşmak.

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Trabzonspor'da hedef yine aynı seri
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21 Mart 2022 12:55
Çaykur Rizespor 'a uzatmalarda penaltı golüyle mağlup olan ve Abdullah Avcı'nın söylemiyle 'şampiyonluğu bir hafta erteleyen' Trabzonspor, Milli ara dönüşünde seri yapmayı hedefliyor.

Bordo-Mavililer, sezonun ilk yarısında yendiği Beşiktaş , Gaziantep, Karagümrük ve Adana Demirspor'a karşı yine aynı seriyi tekrarlayıp, bu kez şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. 3 Nisan'da Beşiktaş'ı Akyazı'da konuk edecek olan Fırtına, 8 Nisan'da Gaziantep deplasmanına gidecek.

15 Nisan'da Medical Park Stadı'nda rakip Karagümrük, 23 Nisan'da ise dışarıda Adana Demirspor maçı var. Karadeniz ekibi, şampiyonluğun yanı sıra tarihi sezonda 82 puanın üstüne çıkıp, kulüp rekorunu da kırmayı hedefliyor.

 

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