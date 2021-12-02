Trabzonspor'da hedef yeni rekorlar

Süper Lig'de yoluna kayıpsız olarak devam eden Trabzonspor, bir taraftan da yeni rekorlar kırmak istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da hedef yeni rekorlar
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02 Aralık 2021 11:11
Spor Toto Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayıp namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, bir yandan yeni rekorların peşinde. Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezliği 26 maça çıkartan bordo-mavililerde yeni hedef bu rekoru ilerletmek.

ABDULLAH AVCI, EFSANELERİN REKORLARINI KIRMAK İSTİYOR

Hafta sonu sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek bordo-mavililer çalışmalarını büyük bir hırs ile sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hedefi ise önlerindeki üç maçı da kayıpsız geçerek Trabzonspor'un efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in rekorlarını kırmak.

Tecrübeli hoca, bu konuyla ilgi açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı: "Evet rekorlar kırmak, hele ki efsaneleşmiş insanların rekorlarını kırmak tabi ki güzel. Ancak asıl önemli olan bu sene camiamızın kenetlenip arzuladığı şampiyonluğa uzanmak" şeklinde konuştu.


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