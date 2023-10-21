Trabzonspor'da hedef: Thiago & Kampl

Trabzonpor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı canlı yayında, "Yazın almayı istediğimiz birkaç futbolcuyu devre arasında transfer etmeye çalışacağız. Kimsenin hayır demeyeceği oyuncuları kadromuza katacağız" demişti. Doğan'ın kastettiği isimlerin, Liverpool'lu Thiago Alacantara ve Leipzig forması giyen Kevin Kampl olduğu öğrenildi.



ÖNCE KAPSAMLI KONTROL, SONRA KONTRAT



Seçeneklerin teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayına sunulacağı ve tecrübeli hocanın vereceği kararın ardından iki yıldızdan birisinin kadroya katılacağı belirtildi.



Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Thiago ile anlaşma sağlanması halinde kapsamlı bir şekilde sağlık kontrolünden geçirilecek.



