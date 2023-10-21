Trabzonspor'da hedef: Thiago & Kampl

Trabzonspor yönetimi, Thiago ve Kampl isimlerini teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayına sunacak. Deneyimli hocanın vereceği kararın ardından da iki yıldızdan birisini transfer etmek için harekete geçecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da hedef: Thiago & Kampl
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21 Ekim 2023 13:56
Trabzonpor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı canlı yayında, "Yazın almayı istediğimiz birkaç futbolcuyu devre arasında transfer etmeye çalışacağız. Kimsenin hayır demeyeceği oyuncuları kadromuza katacağız" demişti. Doğan'ın kastettiği isimlerin, Liverpool'lu Thiago Alacantara ve Leipzig forması giyen Kevin Kampl olduğu öğrenildi.

ÖNCE KAPSAMLI KONTROL, SONRA KONTRAT

Seçeneklerin teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayına sunulacağı ve tecrübeli hocanın vereceği kararın ardından iki yıldızdan birisinin kadroya katılacağı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Thiago ile anlaşma sağlanması halinde kapsamlı bir şekilde sağlık kontrolünden geçirilecek.

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