Trabzonspor'da hedef stoperi Süper Kupa'ya yetiştirmek

Transfer döneminde uzun süredir stoper arayışında olanyoğun bir mesai harcanıyor. Bordo-mavililerde özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla üzerinde durduğu defans rotasyonu için stoper transferi büyük önem taşıyor.Ancak Karadeniz ekibinde esas hedef yeni gelecek stoperi 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor ile oynanacak Süper Kupa finaline yetiştirmek olacak.Sivasspor karşısına ideal 11'i ile çıkmak isteyen ve kulübe bir kupa daha kazandırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, bu sebeple bu transferi sabırsızlıkla bekliyor. Süper Kupa maçına da artık 1 hafta kaldığı için bordo-mavili yöneticiler mesailerini sıklaştırdı.Şu anda transfer listesindevegibi isimler bulunuyor. Özellikle Manchester United'da oynayan 24 yaşındakiiçin pazarlıklar devam ediyor.