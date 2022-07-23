Trabzonspor'da hedef stoperi Süper Kupa'ya yetiştirmek

Transfer döneminde uzun süredir stoper arayışında olan Trabzonspor'da yoğun bir mesai harcanıyor. Bordo-mavililerde özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla üzerinde durduğu defans rotasyonu için stoper transferi büyük önem taşıyor.
Ancak Karadeniz ekibinde esas hedef yeni gelecek stoperi 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor ile oynanacak Süper Kupa finaline yetiştirmek olacak.
Sivasspor karşısına ideal 11'i ile çıkmak isteyen ve kulübe bir kupa daha kazandırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, bu sebeple bu transferi sabırsızlıkla bekliyor. Süper Kupa maçına da artık 1 hafta kaldığı için bordo-mavili yöneticiler mesailerini sıklaştırdı.
4 YILDIZ LİSTEDE
Şu anda transfer listesinde Tuanzebe, Djiku, Ogbu ve Vestergard gibi isimler bulunuyor. Özellikle Manchester United'da oynayan 24 yaşındaki Tuanzebe için pazarlıklar devam ediyor.
Ancak Karadeniz ekibinde esas hedef yeni gelecek stoperi 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor ile oynanacak Süper Kupa finaline yetiştirmek olacak.
Sivasspor karşısına ideal 11'i ile çıkmak isteyen ve kulübe bir kupa daha kazandırmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, bu sebeple bu transferi sabırsızlıkla bekliyor. Süper Kupa maçına da artık 1 hafta kaldığı için bordo-mavili yöneticiler mesailerini sıklaştırdı.
4 YILDIZ LİSTEDE
Şu anda transfer listesinde Tuanzebe, Djiku, Ogbu ve Vestergard gibi isimler bulunuyor. Özellikle Manchester United'da oynayan 24 yaşındaki Tuanzebe için pazarlıklar devam ediyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ