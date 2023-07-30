Trabzonspor'da hedef önce Zinckernagel sonra Petkovic!

Şu ana kadar 7 oyuncuyla anlaşmaya varan Trabzonspor'da gözler Philip Zinckernagel ve Bruno Petkovic'e çevrildi.
Bordo-mavililer, Olympiakos'tan görüşme izni alarak Zinckernagel ile anlaşmaya varmıştı. Yunan ekibinin, kadro dışı bıraktığı oyuncu için Fırtına'nın yaptığı opsiyonlu kiralama teklifine kısa süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor.
PETKOVIC İÇİN ZAGREB'İN CEVABI BEKLENİYOR
Özellikle teknik direktör Nenad Bjelica'nın alınmasını ısrarla istediği Petkovic'in durumu ise 3 Ağustos Perşembe günü netlik kazanacak. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in, Trabzonspor'un yaptığı teklife bu tarihte olumlu ya da olumsuz dönüş yapacağı belirtildi.
Bordo-mavili kulüp, iki yıldızı bitirmesi halinde transferi büyük ölçüde sonlandırmış olacak.
Bordo-mavililer, Olympiakos'tan görüşme izni alarak Zinckernagel ile anlaşmaya varmıştı. Yunan ekibinin, kadro dışı bıraktığı oyuncu için Fırtına'nın yaptığı opsiyonlu kiralama teklifine kısa süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor.
PETKOVIC İÇİN ZAGREB'İN CEVABI BEKLENİYOR
Özellikle teknik direktör Nenad Bjelica'nın alınmasını ısrarla istediği Petkovic'in durumu ise 3 Ağustos Perşembe günü netlik kazanacak. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in, Trabzonspor'un yaptığı teklife bu tarihte olumlu ya da olumsuz dönüş yapacağı belirtildi.
Bordo-mavili kulüp, iki yıldızı bitirmesi halinde transferi büyük ölçüde sonlandırmış olacak.