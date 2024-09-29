Trabzonspor'da hedef mutlak galibiyet!

Trabzonspor, Konyaspor karşısında galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, stoper ve kanat oyuncuları için son kararı vermekte zorlanırken, Serdar Saatçi'nin durumu dikkat çekiyor

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da hedef mutlak galibiyet!
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29 Eylül 2024 13:48

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta oynanacak maçta bordo-mavili ekibin tek hedefi 3. puan...

SERDAR SAATÇİ GÖREV BEKLİYOR

Savic ve Batagov'un sakatlıkları, teknik direktör Şenol Güneş'i stoper bölgesinde sıkıntıya soktu. Serdar Saatçi takıma geç katıldığı için hocanın ilk tercihi, Mendy. Antrenmanlarda da ağırlıklı olarak Fransız oyuncu savunmada denendi. Serdar ise idmanlarda sıkı çalışırken, adeta 'göreve hazırım' mesajı verdi. Güneş'in stoperdeki son kararı merak konusu.

TRABZONSPOR 23'E 11 ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Fırtına 23 maçı kazanırken, Konyaspor ise 11 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 12 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Sıkıntılı bir periyottan geçen BordoMavililer, beraberlik serilerinin ardından bu sezonki ilk lig galibiyetini taraftarı önünde almak istiyor.

İKİ BÖLGEDE BÜYÜK REKABET

Hafta içinde yaptığı basın toplantısında "İlk 11'i henüz bulamadım" diyen teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçı öncesi de 2 bölgede kararsızlık yaşıyor. Sol önde Orsic, Nwakaeme ve Draguş'tan biri tercih edilecek. Güneş, orta sahanın merkezinde ise Okay'ın yanında Lundstram ile Ozan Tufan arasında gidip geliyor. Mendy'nin stoper başlama ihtimali yüksek.

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