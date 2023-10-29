Trabzonspor'da hedef kazanma alışkanlığı!

Süper Lig'e istediği şekilde başlayamayan Trabzonspor'da teknik direktör değişikliğine gidilmişti. Nenad Bjelica'nın yerine gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz temsilcisi sahasında Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Ancak bordo-mavili takımın bu sezon en büyük problemi istikrar sağlayamaması.
Teknik direktör Abdullah Avcı da buna büyük önem veriyor. Bu sebeple öğrencilerine sürekli motivasyon konuşması yapan deneyimli çalıştırıcı Fatih Karagümrük mücadelesinden de 3 puan kazanmaları gerektiğini onlara anlatıyor. Usta hoca bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Kazanma alışkanlığı kazanmaları gerektiğini anlatıyor.
DERBİ ÖNCESİ MORAL
Trabzonsporlu futbolcular da Karagümrük maçına hafta boyunca hırsla hazırlandılar. Bu sezon üzdükleri taraftarlarını sevindirmek için artık bir seri yapmak istiyorlar. Alanyaspor'u deviren Karadeniz ekibinin oyuncuları, Karagümrük'ü de mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde camianın morallerini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor. Bordo-mavililerin hedefi Karagümrük ve Fenerbahçe'den oluşan İstanbul seferinden 6 puan çıkararak yeniden zirve yarışına yaklaşmak. Abdullah Avcı da kulüp felsefesinin zirve, başarı ve kupalar olduğunu öğrencilerine aktarıyor. Takım kaptanları da arkadaşlarıyla sürekli konuşuyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı da buna büyük önem veriyor. Bu sebeple öğrencilerine sürekli motivasyon konuşması yapan deneyimli çalıştırıcı Fatih Karagümrük mücadelesinden de 3 puan kazanmaları gerektiğini onlara anlatıyor. Usta hoca bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Kazanma alışkanlığı kazanmaları gerektiğini anlatıyor.
DERBİ ÖNCESİ MORAL
Trabzonsporlu futbolcular da Karagümrük maçına hafta boyunca hırsla hazırlandılar. Bu sezon üzdükleri taraftarlarını sevindirmek için artık bir seri yapmak istiyorlar. Alanyaspor'u deviren Karadeniz ekibinin oyuncuları, Karagümrük'ü de mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde camianın morallerini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor. Bordo-mavililerin hedefi Karagümrük ve Fenerbahçe'den oluşan İstanbul seferinden 6 puan çıkararak yeniden zirve yarışına yaklaşmak. Abdullah Avcı da kulüp felsefesinin zirve, başarı ve kupalar olduğunu öğrencilerine aktarıyor. Takım kaptanları da arkadaşlarıyla sürekli konuşuyor.