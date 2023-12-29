Trabzonspor'da hedef Elneny

Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor bir dönem Türkiye'de de forma giyen Mohamed Elneny'i kadroya katmak için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da hedef Elneny
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29 Aralık 2023 10:23
Kadrosunu orta saha takviyesiyle güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Mohamed Elneny olmuştu.

Menajerlerin bordomavili kulübe önerdiği Arsenal'in Mısırlı yıldızı için teknik direktör Abdullah Avcı'dan onay çıktı.

BERABER ÇALIŞTILAR

Tecrübeli hocanın kadroda görmeyi çok istediği 31 yaşındaki oyuncu, orta saha adaylarında adını ilk sıraya yazdırdı. Avcı'nın daha önce Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı eski öğrencisi için girişimlerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Elneny'nin kulübündeki durumu da transferin olma ihtimalini artırıyor. Arsenal'de bu sezon sadece 4 maçta şans bulabilen Mısırlı orta saha devre arasında ayrılığı kafasına koydu.

LİSTEDE İLK SIRADA

İngiliz ekibi başarılı oyuncu için gelecek teklifleri dinleme kararı aldı. Bordo- mavili kurmaylar da bu transfer için tüm şartları zorlayacak.

Bordo-mavililer, listede adını ilk sıraya yazdıran Elneny'nin transferini gerçekleştiremezse alternatif isimlere yönelecek.

36 MAÇA ÇIKMIŞTI

2016 yılında Arsenal'e transfer olan Elneny, 2019'da Beşiktaş macerası dışında 6 yıl Ada'da oynadı. Mısırlı orta saha, İngiliz ekibinde 159 maçta 6 gol attı, 10 asist yaptı. Elneny Beşiktaş'ta ise 36 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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