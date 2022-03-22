Trabzonspor'da hedef çifte bayram! Unutulmaz tören hazırlığı

Süper Lig'de son 8 haftaya en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider giren Trabzonspor, artık şampiyonluğu bekliyor. Ligde hiçbir rakibine bakmadan 3 maç kazanması yeterli olacak bordo-mavililer, kutlamalarını mayıs ayında yapmak istiyor. Nisan ayı içerisinde şampiyonluğunu ilan etme ihtimali kuvvetli olan Karadeniz ekibi, taraftarlarıyla dev buluşmasını Ramazan Bayramı'nda yapmayı düşünüyor.



Trabzonspor yönetiminde bu konuda çalışmalar sürerken hem Ramazan Bayramı hem de tarihi şampiyonluğun birlikte kutlanılması isteniyor. Şampiyonluk kutlamaları için birçok önemli reklam ajansı, sosyal medya ajansı ve şirketlerle görüşen bordo-mavililer unutulmaz bir törene imza atmayı amaçlıyor.



Adeta bir festival gibi kutlamaların olması hedefleniyor. Hatta kutlamaların sadece birkaç günle sınırlı kalmaması önce şampiyonluğun ilan edildiği gün ardından da kupa törenin olduğu zaman kutlamaların yapılacağı aktarılıyor. Bordo-mavililer kutlamaları 1 aya yaymak istiyor.



Nisan ayı içerisinde iç sahada oynanacak Beşiktaş (3 Nisan), Karagümrük (15 Nisan) ve Antalyaspor (30 Nisan) maçlarında tribünlerin tamamen dolması ve yine şampiyonluk kutlaması havasında geçmesi bekleniyor.



3 maç yetiyor



Trabzonspor'da şampiyonluk için ligde kazanılacak 3 maç yeterli olacak. Konyaspor'la 15 puan, Fenerbahçe ile de 17 puan farkı olan bordo-mavililer, nisan ayı içerisinde 5 lig maçına çıkacak. Ancak bu süreçte Konyaspor ve Fenerbahçe puan kaybederse şampiyonluğu ilan etme süresi daha da kısalabilir.



'Yolun sonuna gelmedik'



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluktaki son durumu değerlendirdi. Ağaoğlu, "Trabzonspor olarak, sürdürülebilir başarıdan yanayız. Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon tamamlarsak, bizim için birçok şeyin başladığı noktada olacağız. Hiçbir rakibimize saygısızlık yapmak istemiyoruz. Matematiksel olarak umutları devam edenlere de saygısızlık yapmak istemiyoruz. Matematiksel olarak bitmeden bitmeyecek. Spor tarihi bu tür sürprizlerle doludur. Yolun sonuna gelmedik" dedi.





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