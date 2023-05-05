Trabzonspor'da hedef 6 maçta 18 puan

Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra ligde de aldığı istikrarsız sonuçlarla orta sıralara kadar gerileyen Trabzonspor, pazartesi günü oynanacak Ankaragücü maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Sakat ve cezalılarının yanı sıra oynayan futbolculardan da beklenen verimi alamayan bordo-mavililer kalan 6 haftaya final gözü ile bakıyor.



Kalan 18 puana talip olduklarını belirten teknik direktör Nenad Bjelica futbolcularla yaptığı görüşmelerde de kazanma baskısının yaşattığı olumsuzlukları gidermeye çalışıyor. Fiziksel olarak yetersizliği gidermek içinde antrenmanlarda tempo arttıran Hırvat çalıştırıcı, kalan 6 haftanın gelecek sezon için fikir edinmeleri adına da önem taşıdığını vurguladı.



"Takım savunması yerleşecek"



Abdülkadir'in sakatlıktan dönmesi ile daha güçlü bir oyun planlaması üzerinde çalışan Bjelica, özellikle takım savunmasını yerleştirerek kalan haftalarda dirençli bir ekip oluşturmak istediklerini söyledi. Hırvat çalıştırıcı, her futbolcu ile bireysel olarak da ilgilendiğini belirterek, "Takımımızı olabilecek en üst seviyede tutabilmek adına her oyuncumuzun bize ne verebileceğini görmeye çalışıyoruz" dedi.





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