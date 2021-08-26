Trabzonspor'da hedef 300 bin forma satışı!

Trabzonspor TS Club ve Yatırımlar Koordinatörü Yalçın Orhan, forma satışındaki son durum ve mağazalaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Orhan, "Taraftarlarımızın aldığı forma sayısı 53 bini geçti. Son düzenlenen kampanyada da Trabzonlu iş adamlarımız 18 bin civarı forma aldılar. Başkanımızın da yeni transferlerimize satmış olduğu toplam forma sayısı 23 bin. Yani 100 bin barajına ulaştık. Hedefimiz 300 bin forma satmak. Evimizde oynadığımız maç günleri ürün satışlarını 3'e katlıyoruz. Takım kazandıkça, taraftarın ilgisi artıyor. Güzel sonuçların devam etmesiyle ilgi artacaktır ve bence 300 bin hedefine ulaşacağız"dedi. Pandemiden çok etkilendiklerini vurgulayan Trabzonspor yöneticisi, "Geçtiğimiz sezonki ürün satışı, bir önceki döneme göre neredeyse yarı yarıya düştü. Bu yıl umut ediyorum ki beklediğimiz noktalara tekrar ulaşacağız. Mağaza konusunda tüm talepleri dikkate alıyoruz ve detaylı çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:



'Avrupa'ya açılıyoruz'



"İstanbul'da Beylikdüzü ve Ümraniye'de TSClub mağazalarımız hizmet vermeye başlamıştı. Pandemiyle alakalı sıkıntılar meydana gelmesiydi, Beykoz ve Sarıyer'de de mağazalarımızı açacaktık. Şimdi yeniden o konuda çalışmalarımız var. Ayrıca Avrupa'da da Trabzonsporlular'ın ilgisini dikkate alarak 2 mağaza açmayı düşünüyoruz. Belirlediğimiz lokasyonlarlai lgili saha araştırmaları yapılıyor. Forma ve ürün satışı, Trabzonspor için önemli bir gelir noktası. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Yoğun maç trafiği azaldığında forma elçisi olarak Hamsik'le de bir takım organizasyonlar düşünüyoruz"



