Trabzonspor'da hedef 2'de 2!





Yeni sezonun ilk derbisi olan ve cumartesi akşamı Rams Park'ta saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, kariyerinde 2'nci kez Galatasaray-Trabzonspor maçında görev alacak hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Trabzonspor , Süper Lig 2023-24 sezonunun 2'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olmaya hazırlanıyor.Yeni sezonun ilk derbisi olan ve cumartesi akşamı Rams Park'ta saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, kariyerinde 2'nci kez Galatasaray-Trabzonspor maçında görev alacak hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yeni sezonun ilk derbisine her iki takım da yenilenen kadrosuyla sahada mücadele edecek. Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavili takım, yeni sezondaki ilk zor sınavında sahadan 3 puan arayacak.



Açılış haftasında Antalyaspor'u mağlup ederek sezona 3 puanın yanı sıra moralle başlayan bordo-mavili takım, zorlu rakibini de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Yeni sezondan umutlu olan teknik direktör Nenad Bjelica, geçen yılın sonunda başladığı takımda yeni sezonun ilk zorlu sınavını verecek. Takımının başında 10'uncu Süper Lig müsabakasına çıkmaya hazırlanan Hırvat hoca, yeni sezonun ilk derbisinde galip gelerek tarihe geçmek istiyor.

Antalyaspor'u yenerek lige 3 puanla başlayan Bjelica, geçen sezon oynanan ve 3-1 kaybettiği Fenerbahçe maçının ardından ikinci büyük sınavını yarın verecek.



Sezonun ilk derbisinde rakibini dize getirmek isteyen Hırvat hoca sahadan galip ayrılırsa, 25 yıl sonra bordo mavili takımın başında Galatasaray deplasmanında galibiyet yaşayan ilk yabancı teknik direktör olacak. Ligde çıktığı 9 maçtan 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Bjelica, Galatasaray'ı yenerse sezona üst üste iki galibiyetle başlamış olacak.

Sezon başlangıcında sakatlık sorunu yaşayan Trabzonspor, Galatasaray derbisine eksik kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Orsic ve Fernandez'in yanı sıra, son olarak Edin Visca'nın yaşadığı sakatlıkla istediği kadroyu kurmakta zorlanan Bjelica derbiye özel oyun planı hazırladı.

Stoper mevkiinde Fernandez ve Hüseyin'in yaşadığı sakatlık nedeniyle savunmada sorun yaşayan Bjelica bu mevkilerde Benkovic, Denswil, Ali Şahin ve son transfer Baniya'yı değerlendirecek. Dün akşam kente gelen ve bugün takıma katılan Rayyan Baniya'nın ilk 11 kadrosunda yer alması beklenirken, adale ağrıları düzelen Denswil'in de Galatasaray karşısında sahada olması bekleniyor.



Sağ bek oyuncusu Larsen'in hafif sakatlığı nedeniyle durumu belirsizliğin korurken, ilk 11'de olmaması halinde yerine yeni transferlerden Mehmet Can Aydın'ın sahada olacağı tahmin ediliyor.

Antalyaspor karşısında orta sahada Kourbelis, Bakasetas ve Abdülkadir'i değerlendiren Hırvat hoca yine aynı 3'lüyü sahaya sürecek.



Hırvat hocanın, sağ kanatta Visca'nın yerine yeni transferlerden Tonio Teklic'e şans vermesi ve sol kanatta Trezeguet'in ilk 11'de yer alması, golcü tercihini de Gomez'den yana kullanması bekleniyor. Bordo mavili takımda tedavisi süren Orsic de Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.