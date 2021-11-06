Trabzonspor'da hedef 10 puan

Lider Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanından zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Süper Lig'de tam 241 gündür bileği bükülmeyen Karadeniz ekibi bugün Kartal'ı mağlup etmeyi başarırsa ezeli rakibiyle puan farkını 10'a yükseltecek. Teknik patron Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen bordo-mavili takım galibiyet halinde hem zirvedeki yerini sağlama alacak hem de tüm takipçilerine güçlü bir mesaj verecek.



Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Edgar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres dev karşılaşmada forma giyemeyecek. Abdullah Avcı, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosunda üç değişiklik yapacak. Edgar'ın yokluğunda stoperde Hüseyin'i görevlendirecek olan Avcı, sağ bekte yine Dorukhan'a şans tanıyacak. Siopis'in yerine Bakasetas ilk 11'de yer alacak. Nwakaeme de 11'de maça başlayacak.



Deplasmanda 376 gündür namağlup!



Süper Lig'de son deplasman yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan Trabzonspor tam 376 gündür dış sahada kaybetmiyor. Karadeniz ekibi son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.



Bordo-mavili takım ligde 241 gündür yenilgi yüzü de görmedi. Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi. 8 Mart 2020'den itibaren 23 lig maçına çıkan Karadeniz ekibi 12 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti.





İLGİLİ VİDEO