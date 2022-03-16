Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2022 21:22
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve şut oyunları ile süren antrenman, çift kale maçla son buldu.

Bordo-mavililer, 17 Mart Perşembe günü yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.