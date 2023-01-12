Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor, yaptığı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
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12 Ocak 2023 22:22
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2, koordinasyon ve reaksiyon çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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