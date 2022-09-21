Trabzonspor'da Hamsik varsa sorun yok!

Trabzonspor'da forma giyen Slovak futbolcu Marek Hamsik, oynadığı maçlarda fark yaratıyor. İşte Hamsik ile ilgili dikkati çeken detay...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Hamsik varsa sorun yok!
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21 Eylül 2022 11:21
Bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Marek Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı'nın saha içindeki en önemli kozlarının başında geliyor. Kızılyıldız maçı sonrasında Gaziantep FK maçında da şans bulan Hamsik ile ilgili bir detay dikkati çekiyor.

HAMSIK'İN OYNADIĞI MAÇLAR KAZANILDI

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik'in 11'de oynadığı 3 maçı da galibiyetle tamamladı. Tecrübeli futbolcu, 11'de sahaya çıktığı Süper Kupa maçındaki Sivasspor karşılaşmasının ardından Kızılyıldız ve Gaziantep FK maçlarında da başarılı performans sergiledi. Trabzonspor bu maçların hepsini kazanırken oynadığı futbolla da taraftarını mest etti. 

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