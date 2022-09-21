HAMSIK'İN OYNADIĞI MAÇLAR KAZANILDI

Bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Marek Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı'nın saha içindeki en önemli kozlarının başında geliyor. Kızılyıldız maçı sonrasında Gaziantep FK maçında da şans bulan Hamsik ile ilgili bir detay dikkati çekiyor.Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik'in 11'de oynadığı 3 maçı da galibiyetle tamamladı. Tecrübeli futbolcu, 11'de sahaya çıktığı Süper Kupa maçındaki Sivasspor karşılaşmasının ardından Kızılyıldız ve Gaziantep FK maçlarında da başarılı performans sergiledi. Trabzonspor bu maçların hepsini kazanırken oynadığı futbolla da taraftarını mest etti.