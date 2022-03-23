Trabzonspor'da Hamsik sıkıntısı!

Marek Hamsik belirsizliği…



15 Ocak'ta oynanan Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü sağlığına kavuşamayan Marek Hamsik konusunda tam bir belirsizlik hakim. Trabzon'da ki uzun süreli tedavisinin ardından bordo-mavili takımla çalışmalara başlayan ancak ilk idmanda tekrar ağrılarının nüksetmesinin ardından ülkesi Slovakya'ya giden Hamsik için, babası Richard Hamsik konuştu.



Bilindiği gibi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Göztepe maçının ardından, "Hamsik'ten güzel haberler var. Milli aranın ardından bizimle olacak" demişti. Hamsik'in durumuyla ilgili Slovak basınına konuşan babası Richard Hamsik ise "Marek'in durumu Napoli, Türkiye ve ayrıca milli takımımızda çeşitli doktorlar tarafından kontrol edilmektedir. Sahalara ne zaman döneceği hakkında bir şey söylemek zor. Çeşitli tetkikler yapılması gerekiyor. Marek, birkaç gün içinde Slovakya'da bir basın toplantısı düzenleyecek ve sağlık durumunu detaylı şekilde anlatacak. Durumunun iyiye mi yoksa tam tersine daha mı kötüye gittiğine açıklık getirecek" dedi.



"Trabzonspor onun için motivasyon"



Baba Richard Hamsik, oğlunun daha önce 35 yaşında futbolu bırakma söylemleri için de konuşurken, "Trabzonspor'la önümüzdeki sezon için geçerli bir sözleşmesi var. Eğer şampiyon olmayı başarırlarsa, Şampiyonlar Ligi'ni oynaması için bir motivasyonu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (Karadeniz'den Günebakış)





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