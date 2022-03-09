Trabzonspor'da Hamsik müjdesi

Trabzonspor'un orta sahadaki liderinden güzel haber geldi. Sakatlığı büyük oranda düzelen Marek Hamsik, saha çalışmalarına başlıyor. Fenerbahçe derbisinin ardından Abdullah Avcı'nın "Oyunda gözlerim onu aradı" dediği Slovak yıldızın, Göztepe maçında kadroda olma ihtimali yüksek.



Son olarak 15 Ocak'taki Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan Marek Hamsik, alt baldırındaki sakatlığı nedeniyle uzun süredir formadan uzak. Ağrıları bir türlü geçmeyen Slovak yıldız, 25. haftadaki Konyaspor mücadelesinde son 20 dakikada oyuna girmiş, ancak aynı yerden yine sıkıntı yaşamıştı. Devamındaki süreçte teknik heyetin 'sıfır risk' politikası uyguladığı Hamsik, geri dönüyor. Tr abzonspor'un orta sahadaki lideri, saha çalışmalarına başlıyor. Geçtiğimiz süreçte ülkesine gidip, özel doktoruna da gözüken Hamsik'in bugünkü idmanda son durumuna bakılacak. Slovak yıldız, saha çalışmalarında kendini iyi hissederse takıma katılacak.









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