Trabzonspor'da Hamsik göz dolduruyor

Trabzonspor'da yeni transfer Marek Hamsik takıma çabuk ısındı ve Roma maçında da görevini yaptı

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Hamsik göz dolduruyor
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21 Ağustos 2021 13:39
Trabzonspor'da yeni transfer Marek Hamsik de Roma maçında göz doldurdu. Slovak oyuncu, orta sahada takımı yönlendirirken, sorumluluk almasıyla övgü topladı. Fiziksel olarak Gervinho'ya oranla daha iyi durumda olan Hamsik, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok kaliteli bir kadro kuruldu ve ben de bu kadronun bir parçası olduğum için mutluyum. Bu kadro önemli işler başaracak potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

KULÜBE ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Sakatlıkları düzelen Abdülkadir Ömür ile Fode Koita'nın takıma dönmesi, kulübeyi zenginleştirdi. Molde ve Yeni Malatyaspor maçlarında alternatif sıkıntısı yaşayan Abdullah Avcı'nın eli güçlenirken, forma rekabetinin de kızışması bekleniyor. Takımdaki tek eksik olarak Dorukhan kalırken, onun da önümüzdeki günlerde arkadaşlarına dahil olacağı ifade edildi. 

 

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