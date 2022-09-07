Trabzonspor'da Hamsik'e özel program

Son şampiyon Trabzonspor kadrosunu büyük ölçüde tamamlarken yıldız oyuncusu Marek Hamsik için flaş bir karar aldı.Yaşadığı uzun süreli sakatlıktan dönen Hamsik'e teknik ekip ve sağlık kurulu tarafından özel bir program verilecek.Bu programa göre 35 yaşındaki orta saha bazı antrenmanlarda salonda çalışacak.Slovak oyuncunun geçmişte yaşadığı uzun sakatlıklar için böyle bir programa tabi tutulacağı belirtildi.