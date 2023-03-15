Trabzonspor'da Hamsik belirsizliği!

Bordo mavili takımın geçen sezonki şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Slovak yıldız Hamsik'in geleceği hala belirsiz...

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Hamsik belirsizliği!
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15 Mart 2023 11:59
Marek Hamsik'in kulüpteki geleceğine dair belirsizlik devam ediyor...

Adana Demirspor maçında oyuna girdikten sonra klas işlere imza atan Slovak yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hamsik'in durumunun yeni yönetim belli olduktan sonra netleşeceği öğrenildi.

İstifa eden Avcı, Hamsik'in teknik ekibe katılabileceğine dair sinyal vermişti.

 

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