Trabzonspor'da Hamsik belirsizliği!

Marek Hamsik'in kulüpteki geleceğine dair belirsizlik devam ediyor...
Adana Demirspor maçında oyuna girdikten sonra klas işlere imza atan Slovak yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hamsik'in durumunun yeni yönetim belli olduktan sonra netleşeceği öğrenildi.
İstifa eden Avcı, Hamsik'in teknik ekibe katılabileceğine dair sinyal vermişti.
Adana Demirspor maçında oyuna girdikten sonra klas işlere imza atan Slovak yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hamsik'in durumunun yeni yönetim belli olduktan sonra netleşeceği öğrenildi.
İstifa eden Avcı, Hamsik'in teknik ekibe katılabileceğine dair sinyal vermişti.
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